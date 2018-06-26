Сборная Франции проведет матч 1/8 финала чемпионата мира в Казани

Французы выиграли в группе C, одержав две победы и однажды сыграв вничью.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Сборная Франции по футболу свой матч 1/8 финала чемпионата мира проведет в Казани 30 июня. Соперником французов по первому раунду плей-офф станет обладатель второго места группы D.

Подопечные Дидье Дешама выиграли отборочную группу C — французы обыграли команды Австралии и Перу, а также сыграли вничью со сборной Дании. Таким образом, «трехцветные» набрали семь очков в своей группе и финишировали первыми. Соперник сборной Франции по казанскому матчу 1/8 финала чемпионата мира определится позже — им станет вторая команда группы D. Для французов матч 1/8 чемпионата мира станет уже второй игрой мундиаля в Казани: в столице Татарстана вице-чемпионы Европы начинали турнир, обыграв австралийцев со счетом 2:1. Второе место в группе C заняли датчане: они проведут свой матч первого раунда плей-офф в Нижнем Новгороде.