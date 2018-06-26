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Татар-информ

26 июня 2018, 23:16

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Рекордное число бесплатных поездов с болельщиками ЧМ-2018 было отправлено 24 июня

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В города-организаторы чемпионата было отправлено 45 поездов, которые перевезли более 26 тыс. болельщиков.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Рекордное количество бесплатных поездов с болельщиками ЧМ-2018 было отправлено 24 июня, сообщает пресс-служба РЖД.

В Москву, Казань, Нижний Новгород, Самару, Адлер, Ростов-на-Дону, Калининград и другие города-организаторы чемпионата было отправлено 45 поездов. Они перевезли более 26 тыс. болельщиков.

Поезда дальнего следования, назначенные для бесплатной перевозки болельщиков и гостей ЧМ-2018, включая «Сапсаны», совершают 734 рейса по 31 маршруту между городами-организаторами матчей.  

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