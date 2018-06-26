Женщина отказывалась участвовать в воспитании шестилетнего сына.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). В Алексеевском районе 24-летнюю мать лишили родительских прав, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В конце прошлого года суд ограничил женщину в родительских правах в отношении ее шестилетнего сына. Опекуном ребенка назначили его прабабушку.

Тем не менее должных выводов девушка не сделала и осталась безучастной к судьбе своего ребенка.

В результате опекун обратилась в суд с иском о лишении нерадивой матери родительских прав. С учетом заключения прокурора, суд иск удовлетворил.