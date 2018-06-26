Эксперты из Катара приехали в Казань за опытом в организации футбольного мундиаля

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Фото: Михаил Захаров
(Казань, 26 июня, «Татар-информ», Арсений Маврин). Большая делегация Государства Катар прибыла в Казань, чтобы ознакомиться с опытом организации и проведения чемпионата мира по футболу. В 2022 году ближневосточный эмират сам будет принимать мундиаль.
Делегация уже успела посетить Москву, Санкт-Петербург и Сочи. В каждом из городов, где проходят игры чемпионата, эксперты проводили по несколько дней. Накануне они приехали в Казань и уже побывали на стадионе «Казань Арена».
«Он понравился всей команде. Потрясающий. С нашей точки зрения, это – лучший стадион, который мы когда-либо видели, и с точки зрения вида, и распределения звука», – поделился координатор группы обозревателей от государства Катар по подготовке к ЧМ-2022 Заид Мосави.
Он также сообщил, что экспертам интересны не только непосредственно спортивные объекты, но и другая инфраструктура, а также то, как готовятся к чемпионату сами принимающие города. Сегодня гости из Катара посетили казанский пресс-центр чемпионата. Экскурсию для них провела руководитель городского пресс-центра ЧМ-2018 Эльвира Ахметова.
Завтра эксперты из Катара планируют вернуться на «Казань Арену», чтобы понаблюдать за встречей сборных Германии и Южной Кореи, а в четверг по плану – Фан-зона.
Господин Мосави отметил, что у Казани и государства Катар много общего, в том числе – религия. Еще одно сходство – размеры. «По сравнению с другими городами России, что мы видели, Казань – компактный город. Катар – тоже небольшая страна и ваш опыт нам интересен», – сообщил он.
Стройка в Катаре уже кипит. Один стадион уже построен, еще два введут в строй в будущем году. Есть аэропорт международного класса. А еще Заид Мосави подчеркнул, что в Катаре ждут не только фанатов футбола, но и туристов, которым было бы интересно познакомиться с этой ближневосточной страной.
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