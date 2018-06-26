Сон Хын Мин: Сборная Мексики на чемпионате мира показала, что Германию можно обыгрывать

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 26 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Форвард сборной Южной Кореи Сон Хын Мин, который является главной звездой команды, на пресс-конференции перед матчем чемпионата мира против Германии заявил, как он и его партнеры смогут обыграть действующих чемпионов мира.
По словам Сона, победы сборной Мексики над немцами в первом туре чемпионата мира тоже никто не ожидал. «Мы будем стараться добиться нужного результата в этом матче. Конечно, мы будем меньше владеть мячом, поэтому нам нужно играть быстро и точно. Двое наших игроков получили травмы, поэтому теперь другие футболисты должны взять больше ответственности на себя. У нас есть надежда на успешный исход этого матча. Первую игру на чемпионате мира в России мы провели не очень удачно. Во втором матче против мексиканцев мы показали хороший футбол, выложились на все сто, но уступили. Нам нужно показать такую же игру – и результат придет», — подчеркнул футболист.
Также лидер корейской команды ответил на вопрос о том, что довело его до слез после матча со сборной Мексики. «Я сожалел об упущенном результате, ведь мы играли хорошо. Я представляю корейский народ на чемпионате мира, и мне не хотелось проиграть. Но результат был не тот, что мы ожидали», — добавил Сон.
Сборная Южной Кореи на чемпионате мира уступила шведам и мексиканцами, однако все еще имеет шансы на выход в плей-офф за тур до конца: в 1/8 финала корейцев выведет крупная победа над сборной Германии при условии поражения шведов.
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