Лидер сборной Южной Кореи не сыграет против Германии в матче ЧМ-2018 в Казани

Капитан корейской команды Ки Сон Ен получил травму и пропустит заключительный матч группового этапа мундиаля.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Лидер и капитан сборной Южной Кореи Ки Сон Ен не выйдет на поле в Казани в матче чемпионата мира против сборной Германии. Об этом на пресс-конференции накануне матча сообщил главный тренер корейцев Си Тхэ Ен.

По словам наставника команды, Ки Сон Ен получил травму. «Это наш основной игрок, капитан, и его проблемы со здоровьем еще более осложнили ситуацию для нас. Против сборной Германии он не сыграет», — подчеркнул тренер.

Сборная Южной Кореи на чемпионате мира уступила шведам и мексиканцами, однако все еще имеет шансы на выход в плей-офф за тур до конца: в 1/8 финала корейцев выведет крупная победа над сборной Германии при условии поражения шведов.

Ранее тренер сборной Южной Кореи рассказал, что у команды есть шанс в один процент победить Германию.