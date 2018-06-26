Сильные ливни с ветром и градом обрушились на столицу Татарстана

Разгул стихии запечатлели на видео очевидцы.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). В Казани разбушевалась непогода, соответствующее видео сняли очевидцы.

В центре столицы Татарстана прошли сильные ливни. Пешеходам приходится переходить дорогу по колено в воде.

На город также обрушился град размером с перепелиное яйцо и сильный ветер.