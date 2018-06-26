Тренировку сборной Германии в Казани перенесли на стадион «Электрон»

Ранее немецкая команда уже тренировалась на стадионе «Электрон» во время Кубка конфедераций.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Предматчевую тренировку сборной Германии в Казани накануне игры чемпионата мира против Южной Кореи из-за непогоды перенесли на стадион «Электрон».

Немцы прилетели в Казань днем 26 июня, вечером у них была запланирована официальная тренировка на «Казань Арене». Однако из-за плохих погодных условий тренировочное занятие перенесли на стадион «Электрон». Год назад подопечные Йоахима Лева уже тренировались на этом стадионе — «Электрон» был одной из тренировочных площадок Кубка конфедераций.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что предматчевая тренировка сборной Южной Кореи из-за непогоды перенесена на Центральный стадион.