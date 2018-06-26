Айрат Фаррахов: Это не пенсионная реформа, а законодательная настройка

Рекомендуем
Фото: Михаил Захаров
(Казань, 26 июня, «Татар-информ», Арсений Маврин). Не пенсионной реформой, а «законодательной настройкой» назвал инициативу по повышению пенсионного возраста депутат Государственной Думы РФ от Татарстана Айрат Фаррахов.
На пресс-конференции в казанском городском пресс-центре чемпионата мира по футболу, он подчеркнул: «Я считаю, нам надо было раньше начинать, только я не назову это реформой. Я считаю, что это – настройка законодательства. Главная цель поэтапного повышения пенсионного возраста – повышение материального положения тех людей, которые уже на пенсии».
По словам депутата, в стране последние годы наблюдается серьезный дисбаланс скорости роста размеров заработной платы и пенсий. Последние отстают в 2,5 раза. При этом ежегодно в России по миллиону человек трудоспособного возраста уходят из экономики на пенсию. Экономический рывок, о котором говорил Владимир Путин, требует серьезных усилий, а рабочих рук может просто не хватить.
«Сейчас самое идеальное время проводить настройку пенсионного законодательства. Для работающих пенсионеров в 2 с лишним раза будет расти уровень пенсионного обеспечения к уровню прошлых лет. Мы сможем вернуть достаточный коэффициент замещения: разница между средней пенсией и средней заработной платой должна быть на уровне 40 процентов», – отметил экс-министр здравоохранения РТ.
«Есть ли другие методы? Есть: повысить налоги для всех нас. Но этим мы убьем всю экономику. Вернется серый негативный сектор в экономику, и тогда мы точно не добьемся долгосрочного повышения уровня жизни пенсионеров», – подчеркнул Айрат Фаррахов.
Следующая новость
Потребность в грубых и сочных кормах в республике составляет более 2 млн т кормовых единиц.
Переобучение педагогов ведется по пяти основным специальностям.
Ремонтные работы ведутся в Зеленодольском, Верхнеуслонском и Актанышском районах.
В пятерку лучших вошли сразу три татарстанские команды.
В соревнованиях принимают участие 20 ребят из разных регионов РТ.
Жителями нового 63-го микрорайона станут 3,5 тысячи семей, которые получат жилье в 17 домах по программе социальной ипотеки.
На концерте выступили баянист Булат Хисматов, певица Алина Даутова, Мунир Рахмаев и другие.
Бесплатная программа, которая научит молодых мам разрабатывать бизнес-проекты, будет длиться пять дней.
Главный тренер сборной Германии прокомментировал подготовку команду к заключительному матчу группового этапа чемпионата мира.
Себастьян Руди восстанавливается после перелома носа, Джером Боатенг дисквалифицирован.
Депутат Госдумы считает, что вопрос о повышении пенсионного возраста в России нужно было поднимать еще раньше.
Сегодня строительство автостанции на стадии завершения.
Женщина отказывалась участвовать в воспитании шестилетнего сына.
Французы выиграли в группе C, одержав две победы и однажды сыграв вничью.
Делегация эмирата уже оценила стадион «Казань Арена» и намерена посетить территорию Фан-феста.
В год Толстого в вузе организован цикл открытых лекций.
Крановщик получил легкие травмы, от госпитализации отказался.
По словам Ямиля Мустафина, одним из главных факторов сохранения татарской идентичности является музыка (мон).
Нападающий команды Южной Кореи рассказал, почему матч со сборной Мексики довел его до слез.
26 июня«Это похоже на Европу, но с кириллицей»: какой видят Казань иностранные журналисты на ЧМ-2018
26 июняМосковский музыкант Ренат Бакиров: «Татарская музыка – это не только певцы и баянисты! Баянисты у нас лучшие в мире, кстати!»
26 июняНовые трамваи, цветочные композиции и содержание дорог: на что тратили деньги в Татарстане в преддверии ЧМ-2018