Айрат Фаррахов: Это не пенсионная реформа, а законодательная настройка

Депутат Госдумы считает, что вопрос о повышении пенсионного возраста в России нужно было поднимать еще раньше.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ», Арсений Маврин). Не пенсионной реформой, а «законодательной настройкой» назвал инициативу по повышению пенсионного возраста депутат Государственной Думы РФ от Татарстана Айрат Фаррахов.

На пресс-конференции в казанском городском пресс-центре чемпионата мира по футболу, он подчеркнул: «Я считаю, нам надо было раньше начинать, только я не назову это реформой. Я считаю, что это – настройка законодательства. Главная цель поэтапного повышения пенсионного возраста – повышение материального положения тех людей, которые уже на пенсии».

По словам депутата, в стране последние годы наблюдается серьезный дисбаланс скорости роста размеров заработной платы и пенсий. Последние отстают в 2,5 раза. При этом ежегодно в России по миллиону человек трудоспособного возраста уходят из экономики на пенсию. Экономический рывок, о котором говорил Владимир Путин, требует серьезных усилий, а рабочих рук может просто не хватить.

«Сейчас самое идеальное время проводить настройку пенсионного законодательства. Для работающих пенсионеров в 2 с лишним раза будет расти уровень пенсионного обеспечения к уровню прошлых лет. Мы сможем вернуть достаточный коэффициент замещения: разница между средней пенсией и средней заработной платой должна быть на уровне 40 процентов», – отметил экс-министр здравоохранения РТ.

«Есть ли другие методы? Есть: повысить налоги для всех нас. Но этим мы убьем всю экономику. Вернется серый негативный сектор в экономику, и тогда мы точно не добьемся долгосрочного повышения уровня жизни пенсионеров», – подчеркнул Айрат Фаррахов.