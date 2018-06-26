Тренер сборной Южной Кореи: У нас есть шанс в один процент победить Германию

Син Тхэ Ен подчеркнул, что для его команды важно завершить групповой этап чемпионата мира на мажорной ноте.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер сборной Южной Кореи Син Тхэ Ен перед матчем чемпионата мира против немцев в Казани оценил шансы своей команды на победу в один процент.

По его словам, корейская команда явно слабее сборной Германии, но они сохраняют надежду на победу. «Честно сказать, Германия сильнее нас, матч будет нелегкий. Но у нас будет шанс в один процент — это значит, что надежда сохраняется. Мы будем искать возможность достойно завершить чемпионат мира и сделаем все для победы. Планировалось, что Германия к третьему матчу в группе решит свою задачу по выходу в плей-офф, но эта команда сыграла не так, как от нее ожидали. После поражения немцев от Мексики ситуация в группе стала более сложной, наши планы сорвались. Поэтому матч против Германии будет для нас очень сложным», — отметил наставник команды.

В первых двух турах чемпионата мира в России корейцы проиграли сборным Швеции и Мексики. Несмотря на это, сборная Южной Кореи все ещё имеет шансы на попадание в плей-офф: для этого ей нужно крупно обыграть немцев и ждать поражения сборной Швеции в матче с мексиканцами.