Тренировку сборной Южной Кореи в Казани перенесли на Центральный стадион

Корейцы должны были проводить предматчевую тренировку на «Казань-Арене», но помешали погодные условия.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Предматчевую тренировку сборной Южной Кореи по футболу в Казани перенесли на Центральный стадион. Причиной такого решения стал проливной дождь с градом, обрушившийся на «Казань Арену».

Корейская команда прилетела в Казань днем 26 июня накануне матча группового этапа против сборной Германии. В 17.30 по московскому времени у них должна была состояться официальная тренировка на «Казань Арене», однако, из-за плохих погодных условия занятие перенесли на Центральный стадион. Во время чемпионата мира эта площадка в Казани служит резервным стадионом.