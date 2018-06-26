Сегодня министр внутренних дел Владимир Колокольцев провел заседание Государственного антинаркотического комитета.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Глава МВД РФ отметил успехи Татарстана в профилактике наркозависимости среди молодежи, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Сегодня в МВД России министр внутренних дел Владимир Колокольцев провел заседание Государственного антинаркотического комитета.

Участники рассмотрели опыт реализации антинаркотической политики в Татарстане. Стоит отметить, что республика входит в десятку лидеров по финансированию мероприятий в этой сфере в РФ.

В Татарстане осуществляют множество профилактических проектов, в первую очередь – в молодежной среде, а также занимаются адресной помощью лицам, которые относятся к группе риска.

Подобный подход приносит существенные результаты – за пять лет в республике значительно выросло количество наркозависимых, находящихся в ремиссии.