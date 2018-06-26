За время акции «Чистые леса Татарстана» вывезено 2410 кубометров отходов

Фото: minleshoz.tatarstan.ru
(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). 9,5 тыс. татарстанцев приняли участие в санитарной очистке леса – в акции «Чистые леса Татарстана». За время ее проведения было вывезено 2410 кубометров твердых бытовых отходов, сухостоя и поваленных деревьев. Об этом сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства РТ.
Участники акции занимались уборкой территории вдоль автомобильных дорог и трасс федерального, а также регионального назначения. Кроме того, отремонтированы более 432 информационных щита и беседок для отдыха, а также благоустроенно 25 родников.
Следующий этап акции пройдет осенью – с 15 сентября по 15 ноября.
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