За время акции «Чистые леса Татарстана» вывезено 2410 кубометров отходов

9,5 тыс. татарстанцев приняли участие в санитарной очистке лесов.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). 9,5 тыс. татарстанцев приняли участие в санитарной очистке леса – в акции «Чистые леса Татарстана». За время ее проведения было вывезено 2410 кубометров твердых бытовых отходов, сухостоя и поваленных деревьев. Об этом сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства РТ.

Участники акции занимались уборкой территории вдоль автомобильных дорог и трасс федерального, а также регионального назначения. Кроме того, отремонтированы более 432 информационных щита и беседок для отдыха, а также благоустроенно 25 родников.

Следующий этап акции пройдет осенью – с 15 сентября по 15 ноября.