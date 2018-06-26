Всего 41 процент от общего количества предпринимателей Автограда выполнили требования налоговиков.

(Набережные Челны, 26 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах предприниматели зарегистрировали две тысячи онлайн-касс.

Инспекция ФНС России по городу Набережные Челны напоминает, что с 1 июля текущего года контрольно-кассовую технику по новому порядку обязаны применять плательщики ЕНВД, предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения, а также оказывающие услуги населению. Распространаяется реформа и на владельцев торговых автоматов.

На втором этапе налоговой реформы 893 челнинских предпринимателя зарегистрировали 2063 онлайн-касс, что составляет 41 процент от общего количества предпринимателей Автограда, которые обязаны перейти на новый порядок работы.

В случае неприменения контрольно-кассовой техники предусмотрена административная ответственность. Минимальный штраф для индивидуальных предпринимателей составляет 10 тысяч рублей, для юридических лиц — 30 тысяч рублей, подчеркивают налоговики.