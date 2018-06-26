Видео с предложением опубликовано в соцсетях.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Молодой человек из Томска сделал предложение своей девушке из Колумбии во время матча между Колумбией и Польшей.

Видео опубликовано в социальных сетях.

Для предложения житель Томска выбрал момент, когда Колумбия забила гол в ворота противника — команды Польши.

На кадрах видно, как пара, одетая в желтые футболки болельщиков Колумбии, радуется забитому голу, после чего россиянин незаметно достает красную коробку и без слов открывает ее перед девушкой. Не говоря ни слова, девушка с радостным лицом обнимает молодого человека.