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Татар-информ

26 июня 2018, 17:24

Экономика и финансы

Айрат Фаррахов: Экономический эффект от Чемпионата мира для России очевиден

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Фото: Михаил Захаров

Мундиаль играет на повышение инвестиционной привлекательности России для иностранного бизнеса.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ», Арсений Маврин). Депутат Государственной Думы РФ Айрат Фаррахов убежден, что Россия получит более чем серьезный экономический эффект от проведения Чемпионата мира по футболу. Об этом он заявил сегодня во время встречи с журналистами в казанском городском пресс-центре мундиаля.

«В течение многих дней Россия – номер один по популярности в мире. Она демонстрирует свою открытость, в том числе для бизнеса, инвестиционную привлекательность. Это тоже вклад в экономику. Кроме того, наряду с огромным количеством фанов в Россию сегодня приезжает много представителей бизнес-сообщества», – отметил Фаррахов.

Бизнесмены успевают не только посетить игры, но и изучить деловую инфраструктуру городов и регионов, принимающих чемпионат, провести переговоры и даже достичь каких-то соглашений. Татарстан – не исключение.

«Последние пять лет Татарстан – в лидерах по инвестициям, в том числе иностранным, в экономику. В этом году республика вошла в тройку среди субъектов РФ по уровню инвестиций. Чемпионат – из числа тех событий, которые придают синергию этим процессам. Татарстан – территория, где удобно делать стартапы, развивать бизнес», – уверен депутат.

В качестве примера он привел Южную Корею. Завтра сборная страны встречается с командой Германии в Татарстане – на «Казань Арене». «С корейскими болельщиками едут еще и бизнесмены. И эти бизнесмены уже сегодня встречаются с российскими бизнесменами, в том числе и нашими. Для многих это – первое посещение Татарстана, первое впечатление. И оно таково, что Татарстан – очень инвестиционно-привлекательная территория», – отметил Фаррахов.

В масштабах страны планы и надежды на наследие чемпионата еще более масштабны: «Наша экономика сегодня растет на 1,3 – 1,5 процента в год. Она растет, но наша задача сделать так, чтобы она росла не меньше среднемирового: трех – четырех процентов. Благодаря таким мероприятиям, мы безусловно сможем решить эту задачу. А это – дополнительные средства на реализацию экономических программ и рост уровня жизни наших граждан», – считает Айрат Фаррахов.

 

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