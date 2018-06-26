Юношеские футбольные сборные Казани и Брауншвейга провели товарищеский матч

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Фото: Расих Фасхутдинов
(Казань, 26 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня на стадионе «Тасма» состоялся товарищеский футбольный матч юношеских команд городов-побратимов: Казани и Брауншвейга.
Примечательно, что встреча на футбольном поле прошла накануне двух важных событий — 30-летия побратимских отношений Казани и Брауншвейга и матча ЧМ-2018 между сборными Германии и Южной Кореи на «Казань Арене».
Юношескую честь Казани отстаивала команда ребят 2000-2001 года рождения из ДЮСШОР Вахитовского района. Тренер Анатолий Фомичев работает с этими юношами уже около 10 лет. По его словам, он не представлял уровень соперников из Брауншвейга, хотя прекрасно знает уровень немецкого футбола. «Игра покажет уровень наших команд», — резонно отметил наставник вахитовцев. Уровень оказался практически равным.
Гости из Брауншвейга были собраны из четырех разных клубных команд. Их наставник Маттиас Фукс с гордостью сказал, что это лучшие юноши федеральной земли Нижняя Саксония. Команда Вахитовского района с первых же минут прижала гостей к их воротам.
Хозяева устроили настоящий праздник, хотя небеса еще до игры отсалютовали молнией и громом, но ливень с градом, обрушившийся на город сегодня днем, обошел стадион «Тасма» стороной.
Председатель городского спорткомитета Светлана Вострикова напомнила, что именно Казань является спортивной столицей России и что в нашем городе сильно любят футбол, это самый массовый вид спорта. «В Казани футболом занимаются около 3 тыс. детей под присмотром 89 тренеров. Надеюсь, что вы получите большое удовольствие от посещения Казани и хороший опыт в игре», — сказала Вострикова.
Директор Комитета Казани по развитию туризма Дарья Санникова назвала этот матч «значительным событием для двух городов-побратимов».
Директор департамента спорта Брауншвейга Волкер Екель поблагодарил казанцев за гостеприимство и за личное приглашение. «Мы уже набрали полные чемоданы прекрасных впечатлений», — признался Екель. Глава немецкой делегации уточнил, что среди памятных подарков, которыми команды обменялись перед матчем, есть и билеты на завтрашний матч Германия — Южная Корея, гости из Брауншвейга таким образом отблагодарили казанских ребят за теплую встречу.
В ходе пресс-подхода перед началом игры Екель рассказал, что еще в 1983 году он побывал в Казани, которую теперь невозможно узнать: «Красивые улицы, великолепный стадион, отлично обустроенная набережная Казанки. Надеюсь, что в ходе ответного визита в Брауншвейг в октябре вам тоже все понравится. Мы, северные немцы, люди сдержанные, поэтому особо чувствуем вашу теплоту по отношению к нам. Возможно, и в Брауншвейге состоится такой матч в октябре. Что касается дня нынешнего, то для Германии важно добавить на форму сборной пятую звездочку за победу на ЧМ-2018», — сказал Екель.
Берн Фекер, член Исполнительного совета Немецкого футбольного союза, в котором он возглавляет комиссию по социальным вопросам, также поблагодарил хозяев за гостеприимство. И уже как функционер НФС рассыпался в комплиментах от лица своей сборной за небывало теплый прием бундестим во всех российских городах ЧМ-2018. «Я хочу, чтобы завтра именно в Казани сборная Германии пробилась в 1/8 финала ЧМ-2018. Игра в футбол налаживает отношения между народами и странами», — заметил немецкий функционер.
После обмена подарками и совместного фото команд, выступления детей из Академии художественной гимнастики общества «Динамо» и хора Академии популярной музыки Игоря Крутого в Казани юноши наконец приступили к выяснению отношений на футбольном поле стадиона «Тасма».
Что до самой игры, то вахитовцы ничем не уступали саксонцам. Более того, хозяева вели в счете 2:0, 3:2. Основное время завершилось боевой ничьей — 3:3. А в серии пенальти немецкий вратарь сумел отбить два удара с «точки», принеся победу гостям.
Медали за участие в этом матче получили обе команды, однако красивый кубок победителя встречи все же уедет в Брауншвейг.
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