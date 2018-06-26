На праздник приехали 23 творческих коллектива из 15 регионов, общая численность гостей составила 300 человек.

(Набережные Челны, 26 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Чувашский ансамбль «Чекес» из Набережных Челнов стал дипломантом на празднике Акатуй в Чебоксарах.

Национальный праздник Акатуй посвящен земледелию и является чувашским аналогом татарского Сабантуя. На республиканском уровне торжество проводится шестой раз. На этот раз его отпраздновали вместе с Днем республики на Красной площади в Чебоксарах.

На праздник приехали 23 творческих коллектива из 15 регионов, общая численность гостей составила 300 человек. Среди них — фольклорные и эстрадные коллективы сельских домов культуры, национально-культурных объединений регионов России.

Набережные Челны на празднике представил чувашский народный ансамбль «Чекес». Челнинцев наградили дипломом за высокое исполнительское мастерство и активное участие на VI чувашском празднике Акатуй.