О гастрономических пристрастиях великого Толстого говорили в Елабужском институте КФУ

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(Елабуга, 26 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В рамках года Льва Толстого в Елабужском институте КФУ прошла открытая лекция «Обед для Льва: Кулинарная книга Софьи Андреевны Толстой». Здесь рассказали интересные факты из рациона великого русского писателя.
Так, Лев Николаевич был невозможным сладкоежкой и любил разного рода сухофрукты, финики, орехи, курагу, а на чайном столе всегда стояло знаменитое яснополянское варенье. Его супруга Софья Андреевна собрала рецепты 162 блюд. «Для магистрантов 1 курса, которые уже прослушали курс русской литературы, было интересно узнать, что многие герои Льва Толстого после 70-х годов питаются так же, как и великий писатель, а в 50-летнем возрасте граф Толстой стал вегетарианцем. Он полностью отказался от мяса, но не от яиц и молочных продуктов», – рассказали в Елабужском институте.
В связи с отказом от мяса писатель даже вел собственное исследование, где записывал о своем состоянии. Выбор вегетарианства был связан с продолжительными поисками писателя духовного и философского смысла жизни.
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