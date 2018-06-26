В Мамадышском районе завершилась смена лагеря «Звездный десант»

В лагерь съехались подростки из Мамадышского, Нижнекамского, Менделеевского, Елабужского и Кукморского районов.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). В Мамадышском районе РТ завершил работу республиканский палаточный лагерь «Звездный десант», сообщает Министерство по делам молодежи и спорту РТ.

Первая смена состоялась с 19 по 25 июня в селе Соколки на берегу реки Кама. В лагерь съехались подростки из Мамадышского, Нижнекамского, Менделеевского, Елабужского и Кукморского районов. Среди воспитанников лагеря были дети из малообеспеченных, многодетных семей, а также «трудные подростки». Для них была представлена разнообразная программа мероприятий.



Каждый подросток мог найти себе занятие по желанию. В программу были включены интеллектуальные, спортивные, логические, развивающие игры между отрядами. Также в лагере проходили танцевальные марафоны и «душевные вечера».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Болгаре завершил работу лагерь для одаренных детей.