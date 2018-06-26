Игорь Холманских освобожден от должности полпреда в Уральском федеральном округе

Соответствующий указ был подписан сегодня Президентом России Владимиром Путиным.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Игоря Холманских был освобожден от должности полномочного представителя в Уральском федеральном округе (УФО). Соответствующий указ был подписан сегодня Президентом России Владимиром Путиным и, согласно информации на сайте Кремля, вступает в силу со дня подписания.

Новым полпредом главы государства в УФО, согласно указу Президента РФ, назначен Николай Цурканов.

Игорь Холманских был назначен полпредом главы государства в УФО округе в мае 2012 года. До этого он занимал должность начальника цеха многоотраслевой машиностроительного комплекса «Уралвагонзавод», полным пакетом акций которого владеет госкорпорация «Ростех».