Игорь Холманских освобожден от должности полпреда в Уральском федеральном округе

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(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Игоря Холманских был освобожден от должности полномочного представителя в Уральском федеральном округе (УФО). Соответствующий указ был подписан сегодня Президентом России Владимиром Путиным и, согласно информации на сайте Кремля, вступает в силу со дня подписания.
Новым полпредом главы государства в УФО, согласно указу Президента РФ, назначен Николай Цурканов.
Игорь Холманских был назначен полпредом главы государства в УФО округе в мае 2012 года. До этого он занимал должность начальника цеха многоотраслевой машиностроительного комплекса «Уралвагонзавод», полным пакетом акций которого владеет госкорпорация «Ростех».
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