Экологи РТ рассмотрели 3650 обращений за 2018 год

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Фото: eco.tatarstan.ru
(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). За 2018 год экологическая приемная получила 3650 обращений, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.
1325 уведомлений поступило через мобильное приложение «Школьный экопатруль», из которых к данному моменту решены 76 процентов.
Система «Народный контроль» зарегистрировала почти 700 сообщений, из которых решены 85 процентов.
Экологи отмечают тенденцию уменьшения количества крупных несанкционированных свалок, что свидетельствует о формировании бережного отношения к природе в обществе и росте уровня экологической сознательности граждан.
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Экологи отмечают, что в обществе формируется бережное отношение к природе.
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