Экологи РТ рассмотрели 3650 обращений за 2018 год

Экологи отмечают, что в обществе формируется бережное отношение к природе.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). За 2018 год экологическая приемная получила 3650 обращений, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

1325 уведомлений поступило через мобильное приложение «Школьный экопатруль», из которых к данному моменту решены 76 процентов.

Система «Народный контроль» зарегистрировала почти 700 сообщений, из которых решены 85 процентов.

Экологи отмечают тенденцию уменьшения количества крупных несанкционированных свалок, что свидетельствует о формировании бережного отношения к природе в обществе и росте уровня экологической сознательности граждан.