В Татарстане на зимний период заготовлено 50,7 тыс. т сена и 355,3 тыс. т сенажа

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Фото: архив tatar-inform
(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). В Татарстане заготовлено 50,7 тыс. т сена и 355,3 тыс. т сенажа, что составляет 2,3 центнера кормовых единиц на одну условную голову скота. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.
В республике продолжается заготовка кормов для сельскохозяйственных животных. Потребность в грубых и сочных кормах на зимний период составляет более 2 млн т кормовых единиц.
В Атнинском, Заинском, Алексеевском и Ютазинском районах уже завершили первый укос многолетних трав.
В турнире приняли участие 350 школьников из регионов Приволжского федерального округа.
Дом заселен на треть, во втором подъезде на данный момент живут 13 человек.
Авария произошла на улице Ульянова напротив дома №79.
В районе стартовали работы по кормозаготовке.
В лагерь съехались подростки из Мамадышского, Нижнекамского, Менделеевского, Елабужского и Кукморского районов.
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На годовом общем собрании акционеров избраны совет директоров и ревизионная комиссия.
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Потребность в грубых и сочных кормах в республике составляет более 2 млн т кормовых единиц.
Переобучение педагогов ведется по пяти основным специальностям.
Ремонтные работы ведутся в Зеленодольском, Верхнеуслонском и Актанышском районах.
В пятерку лучших вошли сразу три татарстанские команды.
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