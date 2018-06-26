В Татарстане на зимний период заготовлено 50,7 тыс. т сена и 355,3 тыс. т сенажа

Потребность в грубых и сочных кормах в республике составляет более 2 млн т кормовых единиц.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). В Татарстане заготовлено 50,7 тыс. т сена и 355,3 тыс. т сенажа, что составляет 2,3 центнера кормовых единиц на одну условную голову скота. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

В республике продолжается заготовка кормов для сельскохозяйственных животных. Потребность в грубых и сочных кормах на зимний период составляет более 2 млн т кормовых единиц.

В Атнинском, Заинском, Алексеевском и Ютазинском районах уже завершили первый укос многолетних трав.