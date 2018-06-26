В Татарстане протестируют новый налог для самозанятых

Идею по отработке новой технологии в четырех российских регионах сегодня одобрил Владимир Путин.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). В Татарстане и еще трех российских регионах протестируют новый налог для самозанятых. Об этом говорится в стенограмме разговора между руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным и Президентом РФ Владимиром Путиным, опубликованной на сайте Кремля.

Мишустин рассказал, как исполняется поручение президента, который говорил о создании некого механизма для работы самозанятых. На сегодняшний день спроектировано специальное мобильное приложение, через которое самозанятые будут иметь возможность регистрироваться в ФНС, не выходя из дома, и платить фактически без налоговой отчетности.

По словам Мишустина, это может быть сделано так, чтобы соответствующие страховые платежи, которые платят индивидуальные предприниматели в конце года, были включены в сам налог. Соответствующее поручение было дано министром финансов РФ Антоном Силуановым, и проект закона планируют внести на рассмотрение в Госдуму.

Далее глава ФНС попросил поручения отработать эту технологию в пилотном режиме в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. «Давайте проведем такой тест», — ответил Путин.