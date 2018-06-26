В ИА «Татар-информ» расскажут о ЧМ по футболу среди бизнесменов «TIDA Business Cup 2018»

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Завтра, 27 июня, в 11.30 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная чемпионату мира по футболу среди бизнесменов «TIDA Business Cup 2018», который пройдет 4 – 6 июля в Казани и Иннополисе.

В мероприятии примут участие руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина, представитель Российско-Германской внешнеторговой палаты (AHK) в России Кристин Франк, президент Клуба болельщиков «Russia Unites» Эдуард Латыпов.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru

