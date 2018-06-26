В Мытищах в каюте катера найден мертвым экс-совладелец банка «БТА-Казань»

Инцидент случился в минувшее воскресенье в подмосковном яхт-клубе «Галс».

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). В подмосковных Мытищах в каюте катера найден мертвым экс-совладелец банка «БТА-Казань» бизнесмен Сергей Шекланов, сообщили «Известия».

Инцидент случился в минувшее воскресенье в яхт-клубе «Галс». Признаков насильственной смерти обнаружено не было.

По предварительной информации, мужчина погиб из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности.

По данным издания, Шекланов является бывшим совладельцем банка «БТА-Казань» и «Руснефтехима». На данный момент за ним числятся компании «Рагионгазхолдинг» и «Стрим ойл».