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Татар-информ

26 июня 2018, 16:10

Экономика и финансы

Рустам Минниханов встретился с делегацией из Турции

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Фото: tatarstan.ru

В ходе беседы Президент РТ и глава турецкой компании обсудили возможные варианты развития партнерства и перспективы реализации совместных проектов.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Президент РТ сегодня встретился с главой турецкой инвестиционно-строительной компании YAPI & YAPI İNŞAAT (Япы энд Япы Иншаат) Зафером Йылдырымом, сообщает пресс-служба Президент РТ. 

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Президент республики поздравил гостей с прошедшими выборами в Турции и заметил, что глава России поздравил нового Президента Реджепа Тайипа Эрдогана. По его словам, очень важно, чтобы руководители двух стран имели хорошее отношение, поскольку это позволяет реализовывать совместные проекты. 

Минниханов также отметил хорошую динамику развития торгово-экономических отношений между республикой и Турцией. По итогам 2017 года товарооборот вырос на 40 процентов. 

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В ходе беседы стороны также обсудили возможные варианты развития партнерства и перспективы реализации совместных проектов. 

Турция — один из ведущих зарубежных партнеров республики. По словам Президента РТ, на территории республики успешно работают заводы «Кастамону Энтегре», «Хаят Кимья», «Тирсан Кардан», «Джошкуноз», «Эфес» и др.

 

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