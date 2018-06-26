Елабужский колледж культуры и искусств выпустил 158 специалистов

Дипломированные специалисты в сфере хореографии, вокала, актерского мастерства и искусства будут работать в разных районах РТ.

(Елабуга, 26 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня в Елабужском колледже культуры и искусств состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам. В этом году учебное заведение подготовило 158 специалистов, которые разойдутся по всем районам республики.

Дипломы о профессиональном образовании по семи специальностям получили 94 студента очного отделения и 64 – заочного. Среди них хореографы, артисты, режиссеры, дизайнеры, вокалисты. Они будут работать в театрах, музыкальных школах и сельских клубах.

В Елабуге ни одно общегородское мероприятие не проходит без участия студентов колледжа. Например, завтра они поедут в Санкт-Петербург, где Елабуга выступает одним из организаторов Сабантуя.

