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Татар-информ

26 июня 2018, 16:04

Здоровье и среда

Участники круглого стола ОП РТ: Нужно уходить от полигонного захоронения отходов

Фото: Егор Никитин

Отечественная отрасль переработки отходов кардинально реформируется не раньше 2035 года.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ», Егор Никитин). Российская отрасль утилизации отходов преобразится и достигнет европейских показателей переработки не раньше 2030 года. Однако реформа этой сферы остро назрела уже сейчас. Об этом заявили участники расширенного заседания Общественной палаты Татарстана, посвященного вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в РТ. 

«Мы говорим об общей и актуальной проблеме переработки мусора. И те критические высказывания, которые прозвучали на заседании, будут сгруппированы и донесены до власти», — заявил присутствующим глава Общественной палаты РТ Анатолий Фомин.

Он добавил, что для обсуждения этой темы организаторы пригласили представителей самых разных структур — от республиканской власти, надзорных органов, представителей города и руководителей экспертных организаций до экспертов АН РТ и разработчиков новых технологий утилизации. 

В целом в стране накопилось порядка 100 млрд тонн бытовых и производственных отходов. Они занимают территорию, равную площади Нидерландов. При этом в среднем житель крупного мегаполиса производит в год около 600 кг только твердых коммунальных отходов. 

«Поэтому отрасль переработки отходов сегодня нуждается в реформировании», — рассказал председатель комиссии ОП РТ по экономическому развитию, инфраструктуре жизнедеятельности граждан Айрат Гимадутдинов.

Он добавил, что год назад с делегацией ездил в Москву, где посетил один из мусоросжигательных заводов. Предприятие произвело на Гимадутдинова положительные впечатления и развеяло распространенные предубеждения против МСЗ. 

«Внешне завод похож на котельную, а белый дым из его трубы больше похож на пар. Ни на его территории, ни около него не оказалось никаких запахов. И, по словам техдиректора завода, объем его выбросов примерно равен пяти работающим грузовикам», — подчеркнул Айрат Гимадутдинов.

С ним согласился начальник отдела обращения с отходами Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Рустем Богданов. Он отметил, что для исключения рисков возгораний свалок и других опасных ситуаций, связанных с мусором, необходимо уходить от полигонного захоронения отходов. Решение этой проблемы может занять значительное время, заметил спикер. 

При этом полностью уйти от захоронения отходов в ближайшее десятилетие не удастся. Несмотря на это, уже сейчас нужно укрупнять такие объекты, устранять с рынка недобросовестных участников и создавать новую инфраструктуру обращения с ТКО. 

«Перед страной стоят масштабные задачи, и решить их даже в течение 15 лет вряд ли получится. Европейских показателей по обращению с ТКО мы планируем достигнуть только где-то к 2035 году», — заключил Богданов.

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