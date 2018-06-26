Меркель не приедет на матч сборной Германии в Казань

ПолитикаЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не приедет на матч Германия – Южная Корея, который пройдет в Казани 27 июня. Об этом сообщает РИА Новости.
«В связи с парламентской неделей я не смогу присутствовать на матче в Казани», – сказала канцлер. Она добавила, что надеется на выход немецкой сборной в плей-офф.
Матч Германия – Южная Корея пройдет на стадионе «Казань Арена» 27 июня и начнется в 17.00.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сборная Германии прилетела в Казань.
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