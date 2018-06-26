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Фото: пресс-служба охранного предприятия «Дельта»
(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). В Челнах бездомный разбил витрину супермаркета, чтобы украсть спиртное, сообщает пресс-служба охранного предприятия «Дельта».
На пульт центральной станции мониторинга «Дельта» информация о срабатывании сигнализации поступила вчера ночью. Тревога сработала в одном из магазинов крупной сети супермаркетов по улице Шамиля Усманова.
Уже через пять минут на место прибыл сотрудник группы быстрого реагирования. Охранник заметил, что разбито стекло двери запасного выхода, но поблизости никого не было. Действуя в рамках инструкции, мужчина остался охранять объект.
Через 20 минут к разбитой двери подошел мужчина и начал доламывать стекло вручную. Он получил серьёзные порезы, однако попыток проникнуть внутрь не оставлял. При задержании неизвестный вел себя агрессивно, охраннику пришлось использовать слезоточивый газ и наручники, а затем он вызвал полицейских.
Как выяснилось, мужчина хотел украсть спиртное, для этого расколол часть двери куском плитки. По его словам, в какой-то момент он одумался и решил добровольно сдаться полицейским, для этого пошел в отдел полиции, однако там, по его словам, арестовывать его не стали. Тогда злоумышленник вернулся, чтобы закончить начатое.
После разбирательства сотрудник частной охранной фирмы передал задержанного полиции.
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