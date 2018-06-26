50 тыс. т сенажа заготовят аграрии Елабужского района

В районе стартовали работы по кормозаготовке.

(Елабуга, 26 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабужском районе началась кампания по заготовке кормов. Всего хозяйствам района предстоит заготовить 11 тыс. т , 50 тыс. т сенажа и 16 тыс. т силоса. Сегодня в сельхозпредприятиях района имеется более 10 тыс. голов КРС.

Из-за погодных условий к кормозаготовке сельчане приступили позже, чем в прошлых годах. Значительные объемы кормов заготавливаются из многолетних трав. Особенно масштабная работа предстоит на уборке первого укоса сена, в начале июля сельчане начнут работать в лугах.

