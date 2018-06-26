Стенд-ап комик из Австралии снял видео о своем путешествии в Казань

В саркастичном ролике австралийский болельщик задумался об альтернативном назначении крыши театра им. Камала и приготовил чак-чак.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Известный стенд-ап комик из Австралии Harley Breen, приехавший в Казань на игры сборной своей страны в рамках ЧМ-2018 по футболу, снял видео о своих впечатлениях от города.

Прогуливаясь у набережной около театра им. Камала, он попытался набрать в рот воды из фонтана, объяснив это старинной русской легендой. Уточнять об источниках этой легенды он не стал, но отметил, что при попадании воды в рот человека ждет удача. Кроме того, он предположил, что во время зимних Олимпийских игр крыша татарского театра служила трамплином для спортсменов.

Далее он взобрался на Богоявленскую колокольню, отметив великолепный вид на город, попробовал мороженое на ул. Баумана и посмотрел на мечеть Кул-Шариф.

В финале видео путешественник побывал в Музее чак-чака, где приготовил татарское национальное блюдо, назвав этот процесс очень трудозатратным.