Сборная Германии прилетела в Казань

Футболисты остановились в отеле «Рамада».

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Сборная Германии по футболу прилетела в Казань для участия в матче чемпионата мира по футболу против сборной Южной Кореи. Об этом сообщается на официальной странице Международного аэропорта «Казань» в социальной сети Twitter.

Футболисты остановились в отеле «Рамада». Фанаты ждут их у входа, но из всех спортсменов автограф согласился дать только защитник команды Йозуа Киммих, рассказывают фанаты в социальных сетях.

Матч Германия — Южная Корея пройдет на стадионе «Казань Арена» 27 июня. Встреча начнется в 17.00.