ВТБ нарастил выдачу кредитов наличными на 40 процентов

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Банк ВТБ по итогам пяти месяцев 2018 г. выдал кредитов наличными на общую сумму около 290 млрд рублей, превысив показатель двух розничных банков Группы ВТБ за аналогичный период прошлого года на 40 процентов.
Существенный вклад в данный результат внесла программа рефинансирования. За январь-май в рамках этого продукта ВТБ выдал кредитов на общую сумму более 100 млрд рублей.
Еще одним драйвером роста продаж стало снижение ставок. С начала года ВТБ дважды улучшал условия по своим кредитным программам. В результате минимальная ставка по продукту «Кредит наличными» (до пяти млн рублей на срок до семи лет) снизилась до 13,9 процента. В рамках рефинансирования и программы «Ипотечный бонус» кредиты теперь доступны от 12,5 процента годовых. После снижения ставок прирост выдач кредитов наличными составил 17 процентов.
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