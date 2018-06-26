Завтра в Татарстане ожидаются грозы, град и сильный ветер

Ухудшение погоды возможно с девяти часов вечера сегодня и до восьми часов вечера завтра.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). По информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ завтра сегодня вечером и завтра в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

С девяти часов вечера сегодня и до восьми часов вечера завтра местами в республике пройдут грозы с кратковременным усилением ветра до 22 метров в секунду, а также локально возможен град.

МЧС напоминает, если на улице вас застала непогода, постарайтесь держаться на расстоянии от линий электропередачи, деревьев, рекламных щитов и витрин. В случае усиления ветра рекомендуется спрятаться в подъезд или в подвал. При граде рекомендуется не выходить на улицу из дома, держаться на расстоянии от окон. Находясь на улице, постарайтесь отыскать укрытие, если это невозможно, защитите голову от града руками, одеждой или сумкой.