Программа лояльности «Ростелекома» удостоена наград премии Loyalty Awards Russia 2018

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). В Москве состоялась церемония награждения лучших проектов ежегодной премии Loyalty Awards Russia 2018 — наград в двух номинациях удостоена компания «Ростелеком». Организаторами премии являются Международная ассоциация специалистов по управлению клиентским опытом (ICXC) и отраслевой портал «Библиотека лояльности», стратегический партнер — Forrester Research.

В течение года экспертный совет конкурса оценивал проекты, заявленные компаниями из России, а также стран ближайшего и дальнего зарубежья, в итоге в шорт-лист были включены 42 лучших проекта. После чего по результатам закрытого голосования международного жюри были определены 28 проектов-победителей, набравших максимальное количество голосов.

В номинации «Лучшая программа лояльности в телекоме» победила программа «Бонус» компании «Ростелеком».

При выборе победителя номинации жюри оценило уникальные возможности, которые дает программа «Бонус» своим участникам: голосование бонусами за понравившегося участника телевизионного проекта «Дети на льду. Звезды», возможность увидеть в своем городе легендарный Трофей Чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги — Кубок Гагарина, встретиться со звездами КХЛ или футбольного клуба «Зенит», участвовать в онлайн-играх с розыгрышем ценных призов.

Федеральная программа лояльности «Бонус» предлагает начисление участникам бонусов за пользование услугами «Ростелекома». Бонусы можно обменивать на специальные предложения из каталога подарков, в котором широко представлены дополнительные сервисы, опции и скидки на услуги компании, а также подарки и услуги партнеров программы лояльности.

Чтобы стать участником программы, необходимо пройти регистрацию в разделе «Программа «Бонус» Единого личного кабинета абонента «Ростелекома». С полными правилами программы лояльности можно ознакомиться на сайте bonus.rt.ru.

В номинации «Геймификация года — лучшая программа лояльности с использованием игровых техник» победил проект «Онлайн-игра „Тайна заколдованной башни“», организованный компаниями «Ростелеком» и Alamics.

Участники игры отправлялись на поиски сокровищ, которые скрыты за дверями подземелья заколдованной башни. Чтобы открыть дверь нужен ключ-амулет. Силы природы (вода, огонь, грозовые молнии, воздух и земля) помогают оберегать сокровища башни, и только самые отважные игроки смогли их преодолеть. Главные призы за победу в онлайн-игре «Тайна заколдованной башни» — три поездки на двоих по старинным замкам Чехии.

Открывая двери подземелья, абонент мог обнаружить различные призы — скидки в размере 50 процентов или 100 процентов на услуги «Ростелекома». А тех участников игры, кто укротил стихии и открыл заветный сундук, ждали электронный денежный сертификат или главный приз — поездка в сказочную Чехию с экскурсионным туром по средневековым замкам.

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Премия Loyalty Awards учреждена в 2010 году в целях выявления лучших профессионалов индустрии маркетинга лояльности. Ежегодно всемирно известные компании представляют свои проекты на национальные конкурсы, проводимые в США, Великобритании, России, ОАЭ, Индии. В России премия вручается с 2014 года. Loyalty Awards Russia — единственная российская премия — участник рейтингов Forrester Research.

В разные годы его победителями становились такие компании как Сбербанк, ВТБ24, Банк Санкт-Петербург, Почта банк, Home Credit bank, Альфа-банк, Банк Открытие, Тинькофф Банк, Touch Bank, MasterCard, Связной, Евросеть, Х5 Retail Group, Азбука вкуса, Metro Cash&Carry, Адамас, Икеа, МедиаМаркт, Эльдорадо, М.Видео, Виктория, IRG, Ozon, Билайн, МТС, МГТС, Tele2, Эр-Телеком Холдинг, Аэрофлот, РЖД, S7, Уральские Авиалинии, TUI, Marriott, Роснефть, Башнефть, Мэрия Москвы, Рольф, Heineken, Danon, Efes, Royal Canin, ЦФТ, Comarch, Edenred, Сервис Плюс, Бонус Эдвайзер, Manzana Group, ФК Спартак и другие.

Организаторы премии: Международная Ассоциация специалистов по управлению клиентским опытом (ICXC) и отраслевой портал «Библиотека лояльности». Стратегический партнер: Forrester Research (USA).

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ «Ростелекома» — более 9,9 млн пользователей, из которых свыше 5,0 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.