Ребята из Татарстана соревнуются за звание самых подготовленных кадетов в ПФО

В соревнованиях принимают участие 20 ребят из разных регионов РТ.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). В течение недели под Кстово воспитанники кадетских школ-интернатов РТ соревнуются за звание самых подготовленных кадетов в Приволжском федеральном округе (ПФО) в оборонно-спортивных лагерях «Гвардеец», сообщает аппарат главного федерального инспектора по РТ.

В этом году в соревнованиях принимают участие 20 ребят из разных районов республики.

Татарстанская сборная показывает хорошие результаты и на данный момент занимает второе общекомандное место. Ребята набрали максимальный балл в дисциплине «Страйкбол», показав слаженность и отличное тактическое мышление, а также заняли второе место в дисциплине «Противопожарная безопасность».

Первая смена лагеря «Гвардеец» закроется 29 июня. Команда кадетов из Татарстана продолжит участие со 2 по 19 июля в Нижегородском Кстово.