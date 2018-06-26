Скончался актер Хусан Шарипов

Последней работой актера стали съемки в комедийном сериале «Трясогузка» режиссера Рихсибоя Мирзарахимова в 2011 году, где он сыграл главную роль.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). На 81-м году жизни скончался народный артист Узбекистана Хусан Шарипов, пишет «Газета.Ру».

Хусан Шарипов сыграл в более 30 фильмах. В его послужном списке роли в «Невесте из Вуадиля», «Маленьком лекаре», «Я хочу», «Бомбе», «Золотой стене», «Бедных людях», «Уходя, остаются» и других.



Последней работой актера стали съемки в комедийном сериале «Трясогузка» режиссера Рихсибоя Мирзарахимова в 2011 году, где он сыграл главную роль.

Также Шарипов работал актером Театра им. Мукими в Ташкенте, а затем его директором, был председателем Союза театральных деятелей Узбекистана.

В 1991 году актер получил звание народного артиста Узбекистана, а в 1999-м награжден орденом «Мехнат шухрати».



Похороны театрального деятеля пройдут 26 июня.



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