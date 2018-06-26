Звезды татарской эстрады выступили в Высокогорском районе

На концерте выступили баянист Булат Хисматов, певица Алина Даутова, Мунир Рахмаев и другие.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). В Высокогорской школе № 3 состоялся благотворительный концерт с участием звезд татарской эстрады, все средства от которого пойдут в помощь жительницы района Азалии Хисамиевой, пишет газета «Высокогорские вести».



Азалия с рождения страдает ДЦП. Для того чтобы девочка смогла сделать свои первые шаги, ей нужно пройти дорогостоящее лечение стоимостью 145 тыс. рублей в медицинском центре «Первый шаг». С помощью благотворительного концерта удалось собрать 25 тыс. рублей. Однако те, кто желает помочь девочке, тоже может это сделать. Для этого нужно перевести деньги на счет ее мамы Айгуль (номер счета: 4276 8620 3491 8336).



Именно ради Азалии и ее семьи в актовом зале собрались знаменитые звезды татарской эстрады и талантливые дети района. Концерт организовала Екатерина Холина совместно со студией танца «Мандарин» и телерадиокомпанией «Биектау ТВ».



Выступающие подарили зрителям положительные эмоции и заряд энергии. На концерте выступили баянист Булат Хисматов, певица Алина Даутова, певец Мунир Рахмаев и другие.