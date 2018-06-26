В Татарстане в первом квартале 2018 года продажи полисов ОСАГО выросли в 3 раза

За первые три месяца текущего года татарстанцы оформили более 21 тыс. электронных полисов ОСАГО.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). За первый квартал 2018 года автовладельцы Республики Татарстан оформили более 21,3 тыс. электронных полисов ОСАГО, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ.

Согласно данным рейтинга Российского союза автостраховщиков (РСА), по итогам 2017 года Татарстан определен как регион с благополучной ситуацией в части противодействия мошенничеству и убыточности по ОСАГО. Так, частота страховых случаев в республике по итогам прошлого года составила 6,4 процента (а годом ранее — 7,1 процента). Средняя выплата — около 77 тыс. рублей.