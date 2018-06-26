Площадку казанского фан-феста сохранят для масштабных городских мероприятий

В 2019 году территория у казанской Чаши будет включена в программу развития городских пространств.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ», Арсений Маврин). Территория рядом с центром семьи «Казан», где сегодня располагается площадка фан-феста, в будущем году изменится. Об этом сегодня на пресс-конференции в казанском городском пресс-центре ЧМ-2018 рассказала директор Дирекции парков и скверов г. Казани Алсу Саетова.

«Эта зона будет дальше развиваться. В следующем году ее планируют включить в программу развития городских пространств. Что именно будет делаться, пока говорить рано — предстоит проработка детального проекта. Естественно, эта работа будет проводиться и в формате широкого обсуждения с общественностью», — пояснила она.

Уже сейчас территория у казанской Чаши — одно из самых популярных мест в Казани. Здесь проходят многочисленные концерты. Во время чемпионата мира по футболу самое низкое посещение было зарегистрировано в первый день после открытия — 25 тысяч человек. Вчера, во время игры Россия – Уругвай, площадка собрала почти 42 тысячи.

Чемпионат мира по футболу подарил республике уникальный навык работы с большими потоками гостей. Мундиаль со всего мира собрал людей больше, чем до него Универсиада и чемпионат по водным видам спорта.

Уже сейчас территория возле Чаши запланирована для проведения целого ряда крупных, в том числе международных событий. В августе Казань уже во второй раз примет Red Bull Air Race. Здесь же планируется проведение Дня молодежи.

Есть и еще одно интересное предложение. Оно было озвучено сегодня заместителем Премьер-министра РТ Лейлой Фазлеевой: «Та же площадка фан-феста может работать и во время WorldSkills-2019 в Казани. Со всего мира соберутся уникальные молодые ребята, которые демонстрируют мастерство в своей профессии».

Уже сейчас территория имеет все необходимое для проведения массовых, как краткосрочных, так и растянутых во времени, как работа фан-феста, событий. Подведена вода, электричество, канализация. Сеть инженерных коммуникаций позволит в самые сжатые сроки адаптировать площадку под конкретные задачи.