Михаил Прохоров отсудил у Навального один рубль

Суд обязал блогера записать и опубликовать в Сети ролик, в котором тот должен зачитать резолютивную часть судебного решения.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). В Москве суд удовлетворил иск предпринимателя Михаила Прохорова о защите чести, достоинства и деловой репутации к блогеру Алексею Навальному, сообщили «Известия».

Люблинский суд взыскал с Навального один рубль в качестве моральной компенсации, а также обязал блогера записать и опубликовать в Сети ролик, в котором тот должен зачитать резолютивную часть судебного решения. Представитель ответчика сообщил, что они намерены обжаловать решение.

В мае Прохоров подал в суд иск о защите деловой репутации после публикации Навальным ролика о приобретении бизнесменом виллы в Италии.