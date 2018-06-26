Михаил Прохоров отсудил у Навального один рубль

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(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). В Москве суд удовлетворил иск предпринимателя Михаила Прохорова о защите чести, достоинства и деловой репутации к блогеру Алексею Навальному, сообщили «Известия».
Люблинский суд взыскал с Навального один рубль в качестве моральной компенсации, а также обязал блогера записать и опубликовать в Сети ролик, в котором тот должен зачитать резолютивную часть судебного решения. Представитель ответчика сообщил, что они намерены обжаловать решение.
В мае Прохоров подал в суд иск о защите деловой репутации после публикации Навальным ролика о приобретении бизнесменом виллы в Италии.
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