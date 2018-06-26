С введением автостанции в Елабуге поменяется маршрутная сеть общественного транспорта

Сегодня строительство автостанции на стадии завершения.

(Елабуга, 26 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге завершается строительство автостанции на 20 мест. Об этом сегодня на деловом вторнике заявил начальник отдела инфраструктурного развития городского исполкома Евгений Николаев. С введением этого объекта должна поменяться и вся маршрутная сеть общественного транспорта города и района. Все автобусы будут отъезжать и завершать рейс именно отсюда.

«Необходимость изменений в маршрутной сети назрела, поскольку город растет и потребности населения в перевозках стали больше и шире географически. Так мы постараемся решить запросы населения в новых маршрутах», – отметил начальник отдела инфраструктурного развития исполкома города Евгений Николаев.

Кроме того, сегодня руководство города ведет переговоры о том, чтобы в Елабугу заезжали и междугородние автобусы, тогда как сегодня в городе действует всего лишь 3 междугородних маршрута: в Казань, Набережные Челны и Менделеевск.

