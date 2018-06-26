«Пятёрочка» запускает программу лояльности в преддверии главного футбольного события года

Акция ориентирована на всех любителей футбола, в числе которых дети, подростки, взрослые.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Москва, Россия — 5 июня. Федеральная торговая сеть «Пятёрочка» запустила акцию «Большой футбол с "Пятёрочкой"», в рамках которой будет поощрять своих покупателей и дарить им подарки. Кампания пройдет под лозунгом «Играет вся страна».

В период с 5 июня по 23 июля за каждые 555 рублей в чеке клиенты сети смогут получить один из коллекционных мячиков. Каждая из 16 игрушек имеет определённую цветовую гамму и набор наклеек с флагами стран-участниц чемпионата в комплекте.

Игрушка представляет собой яркий и динамичный мяч (finger ball), который приводится в действие щелчком или толчком пальцев и быстро набирает скорость.

В дополнение к коллекции мячей торговая сеть предлагает приобрести тканевые мешочки для их хранения, а также настольную игру, включающую в себя поле, карточки с заданиями и различные препятствия.

Для пользователей сайта и мобильного приложения «Пятёрочки» предусмотрен тематический контент. Также под акцию разработан отдельный промо-сайт с онлайн-играми и специальными предложениями на партнерские товары.

«Чемпионат мира по футболу 2018 — самое яркое спортивное событие года в России, пройти мимо которого мы не могли. Наша акция дает возможность каждому стать его частью и насладиться игрой в БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ вместе с "Пятёрочкой"», — прокомментировала запуск акции директор по маркетингу и лояльности торговой сети Александра Калюкина

Акция ориентирована на всех любителей футбола, в числе которых дети, подростки, взрослые.