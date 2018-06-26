Песков: Сенцов не может быть помилован на основании письма генсека Совета Европы

Прошение от имени Ягланда было направлено по дипломатическим каналам, предположил пресс-секретарь Президента РФ.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Олег Сенцов не имеет право быть помилованным на основании прошения, которое было направлено от имени генсекретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Согласно предположению Пескова, данное письмо Ягланда могло быть направлено по дипломатическим каналам. Само письмо представитель Кремля еще не видел.

Отвечая на вопрос журналистов, есть ли какие-либо новости по вопросу Сенцова, пресс-секретарь отметил, что таковых нет.

Олег Сенцов был приговорен к двадцати годам тюрьмы в августе 2015 года. Суд признал его виновным в создании террористического сообщества, которое действовало в Крыму. Однако сам Сенцов отрицает свою причастность к этому.