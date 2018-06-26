Оформите в АКИБАНКе «Кредитную карту» и получите три года бесплатного обслуживания

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). АКИБАНК запускает акцию «Юбилейная акция — „Кредитная карта“ в подарок», приуроченную ко дню своего рождения — 25 ноября 2018 года ПАО «АКИБАНК» исполняется 25 лет.
Для участия в акции подайте заявку на «Кредитную карту» ПАО «АКИБАНК» в Интернет-банке с 25 июня по 25 ноября 2018 года и получите бесплатное годовое обслуживание на весь срок действия карты. Если Вы еще не подключены к Интернет-банку, узнайте как сделать это быстро и бесплатно по телефону 8-800-100-2542 (звонок по РФ бесплатный).
Участниками акции могут стать:
∙ клиенты, получающие заработную плату на карту АКИБАНКА (узнать, как оформить получение заработной платы на карту АКИБАНКа можно на сайте Банка в разделе Персональный зарплатный проект);
∙ вкладчики, открывшие в банке срочный вклад на сумму не менее 100 тыс. руб.;
∙ заемщики, оформившие в банке ипотечный кредит.
«Кредитная карта» АКИБАНКа обладает рядом преимуществ: возобновляемая кредитная линия — пользоваться займом можно снова и снова по мере возврата кредитных средств банку, льготный беспроцентный период до 62 дней, кредитный лимит до 150 тысяч рублей, для оформления карты нужен только паспорт.
Подробности по телефону 8-800-100-2542 (звонок по РФ бесплатный).
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*Срок проведения акции: с 25 июня по 25 ноября 2018 года. Организатор акции: ПАО «АКИБАНК». Подробнее об организаторе акции, правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения — на сайте http://www.akibank.ru/chastnym-licam/kredity/kreditnaya-karta-derzhatelyam-zarplatnyh-kart/eventcard/.
Лицензия ЦБ РФ № 2587. ПАО «АКИБАНК».
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