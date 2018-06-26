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При падении крана в Казани незначительно пострадал крановщик

Татар-информ

26 июня 2018, 10:00

Экономика и финансы

ВТБ снизил до 5 000 рублей оборот «Мультикарты» для бесплатного обслуживания

ВТБ начал выпуск «Мультикарты» в июле прошлого года.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). С 1 июля 2018 г. ВТБ пересматривает условия бескомиссионного обслуживания по «Мультикарте». Теперь клиентам достаточно будет выполнить всего одно требование — совершить покупки по карте на сумму от 5 тыс. рублей в месяц (порог снижен в три раза).

Наряду с этим, банк увеличивает максимальный процент на остаток средств на счете на 1 п.п., в результате чего при размещении средств клиенты могут получить доход в размере 6 процентов годовых. Повышенный процент применяется к сумме до 300 тыс. рублей.

Кроме того, с 1 июля для владельцев «Мультикарты» станут доступны бесплатные онлайн-платежи, переводы с карты на карту и снятие наличных в банкоматах любых банков России. Условие действительно при совершении покупок по карте на сумму от 5 тыс. рублей в месяц. Все изменения распространяются как на действующие «Мультикарты», так и на оформленные после 1 июля 2018 г.

«Наш флагманский продукт „Мультикарта“ пользуется высоким спросом у клиентов: на сегодняшний день выпущено уже более 2 млн штук. По статистике, наибольшей популярностью пользуется бонусная программа „Сash-back на весь оборот“ — более 40 процентов владельцев предпочли именно ее. При этом в полтора раза чаще картой пользуются клиенты, выбравшие опцию „Коллекция“, которая позволяет возвращать до 15 процентов от суммы покупок», — прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента розничных продуктов ВТБ Андрей Осипов.

ВТБ начал выпуск «Мультикарты» в июле прошлого года. Она позволяет клиентам самостоятельно подобрать любую программу лояльности. При желании бонусную составляющую можно изменить.

Для клиентов доступны различные условия, предусматривающие накопление бонусов, миль или выплату cash-back. Также предусмотрена возможность увеличить процентную ставку по накопительному счету на 0,5-1,5 п.п.

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