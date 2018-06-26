ВТБ Регистратор бесплатно регистрирует новые акционерные общества

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). ВТБ Регистратор представляет новую услугу — создание акционерного общества «под ключ». Услуга предоставляется бесплатно для всех новых акционерных обществ, которые заключают с ВТБ Регистратором договор на ведение реестра акционеров. Новая услуга направлена на повышение доступности ведения бизнеса в форме акционерного общества и повышение качества обслуживания компаний и их акционеров.
ВТБ Регистратор самостоятельно проводит все процедуры по созданию нового акционерного общества, которые включают:
∙ подготовку документов, связанных с учреждением общества: решение о создании, договор о создании, устав;
∙ подготовку документов для государственной регистрации акционерного общества;
∙ направление и получение документов о создании общества в регистрирующем органе;
∙ заключение договора на ведение реестра акционеров с регистратором;
∙ подготовку документов для государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска акций, размещенных при учреждении акционерного общества;
∙ направление и получение документов о государственной регистрации выпуска и отчета об итогах выпуска акций в регистрирующем органе.
При создании нового акционерного общества его учредители оплачивают только государственные пошлины.
На данный момент ВТБ Регистратор является единственной компанией на рынке, предоставляющей подобную услугу бесплатно.
Подробнее об услуге можно узнать на сайте компании: http://createao.vtbreg.ru/.
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