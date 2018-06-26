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В Челнах бездомный разбил витрину супермаркета, чтобы украсть спиртное

Татар-информ

26 июня 2018, 14:25

Происшествия

Жительница Казани сбежала с почти миллионом рублей, взятым в долг у знакомых

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Женщину осудили по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба, в крупном размере».

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Жительница Казани сбежала с почти миллионом рублей, взятым в долг у знакомых, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как установил суд, с января 2014 года по октябрь 2017 50-летняя женщина занимала взяла в долг в общей сложности 850 тысяч рублей, однако возвращать деньги не планировала. Она скрывалась от кредиторов и игнорировала их телефонные звонки.

По статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба в крупном размере» суд приговорил женщину к двум годам колонии общего режима. Также суд удовлетворил гражданские иски о взыскании причиненного ущерба.

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